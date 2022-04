Sport Kort: Basketballers Leiden missen finale Europa Cup

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketballers Leiden missen finale Europa Cup

23:00 uur De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden zijn er niet in geslaagd de finale te bereiken van de FIBA Europa Cup. De ploeg van coach Geert Hammink verloor het uitduel tegen het Turkse Bahcesehir met 90-82.

Vorige week had ZZ Leiden de eerste wedstrijd in de halve finales thuis ook al verloren, toen met 77-71. Jhonathan Dunn was de topscorer aan Leidse kant met 21 punten.

Augsburg ver weg van degradatiezone na benutte penalty Gouweleeuw

20:29 uur Augsburg heeft door een zege op 1. FSV Mainz 05 verder afstand genomen van de degradatiezone van de Bundesliga. Captain Jeffrey Gouweleeuw had met een benutte penalty een belangrijk aandeel in de 2-1-overwinning.

Gouweleeuw zette zijn ploeg na ruim 10 minuten op voorsprong en de Zwitser Silvan Widmer maakte na een klein uur gelijk voor Mainz. Dat deed Widmer op aangeven van Jean-Paul Boëtius, die net als Gouweleeuw de hele wedstrijd speelde.

Kort na de 1-1 van Widmer bezorgde zijn landgenoot Ruben Vargas Augsbug opnieuw de leiding en in het laatste half uur hield Augsburg stand.

Augsburg steeg naar de 13e plaats en staat nu 6 punten los van de degradatiezone. Mainz staat veilig in de middenmoot.

Bahrain Victorious stopt samenwerking met Osorio

16.57 uur: Wielerploeg Bahrain Victorious, de ploeg van Wout Poels, heeft per direct afscheid genomen van Alejandro Osorio. De 23-jarige Colombiaan reed pas sinds begin dit jaar voor de formatie.

Volgens Bahrain Victorious is afscheid genomen van Osorio wegens „meerdere inbreuken op zijn contract.” In verschillende media wordt gesproken over het niet opvolgen van het coronaprotocol.

Osorio kwam afgelopen winter over van de Spaanse ploeg Caja Rural-Seguros RGA. Hij reed zijn laatste wedstrijd voor Bahrain al meer dan een maand geleden. Hij gaf toen op in de Strade Bianche.

Van ’t End en Van Dijke met omvangrijke groep naar EK judo

16.03 uur: Met voormalig wereldkampioen Noël van ’t End en bronzen olympiër Sanne van Dijke reist eind deze maand een omvangrijke groep judoka’s af naar Sofia voor de Europese kampioenschappen. Zeventien Nederlanders komen in de Bulgaarse hoofdstad tussen 29 april en 1 mei in actie.

Bij de laatste EK, een jaar geleden in Portugal, veroverde Nederland vier medailles. Van Dijke werd Europees kampioene, Guusje Steenhuis en de inmiddels gestopte Henk Grol veroverden zilver terwijl Sanne Vermeer een bronzen plak mee naar huis nam.

Judobond JBN noemt de afvaardiging, die bestaat uit negen vrouwen en acht mannen, „een mooie mix van ervaren medaillekandidaten en nieuw aanstormend talent, die wederom op verschillende vlakken moet kunnen meestrijden om de podiumplaatsen.”

Selectie EK judo:

Vrouwen: Amber Gersjes (-48 kg), Pleuni Cornelisse (-57 kg), Geke van den Berg (-63 kg), Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke (-70 kg), Hilde Jager (-70 kg), Guusje Steenhuis (-78 kg), Natascha Ausma (-78 kg), Marit Kamps (+78 kg).

Mannen: Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End (-90 kg), Jesper Smink (-90 kg), Michael Korrel (-100 kg), Simeon Catharina (-100 kg), Roy Meyer (+100 kg), Jur Spijkers (+100 kg).

Feyenoord heeft Toornstra terug tegen Slavia Praag

15.30 uur: Feyenoord heeft Jens Toornstra terug voor de heenwedstrijd in de Conference League tegen Slavia Praag. De middenvelder was ziek. De geblesseerde verdediger Lutsharel Geertruida kan donderdag nog niet meedoen tijdens de kwartfinale in Rotterdam, zei trainer Arne Slot op een persconferentie.

Verder kan Feyenoord volgens Slot beschikken over nagenoeg alle spelers. Doelman Justin Bijlow en verdediger Philippe Sandler zijn afwezig door langdurige blessures. De Amerikaan Cole Bassett werd niet ingeschreven voor het derde Europese clubtoernooi na zijn komst in de winter.

Carlo Ancelotti kan Real Madrid toch coachen na negatieve test

11.14 uur: Trainer Carlo Ancelotti kan Real Madrid woensdag toch coachen in het uitduel met Chelsea in de kwartfinales van de Champions League. De Italiaan heeft negatief getest op het coronavirus en reist daardoor woensdagochtend nog naar Londen, een dag na de spelersgroep. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

Ancelotti testte een week geleden positief en miste daardoor afgelopen weekeinde het gewonnen competitieduel met Celta (1-2). Toen nam zijn zoon en assistent-trainer Davide Ancelotti de taken over.

Motorcoureur Márquez maakt rentree in Austin

10.44 uur: Motorcoureur Marc Márquez maakt komend weekeinde in de Grote Prijs van de Verenigde Staten zijn rentree in de MotoGP. De 29-jarige Spanjaard miste afgelopen weekeinde de Grote Prijs van Argentinië omdat hij nog steeds niet helemaal goed ziet. Márquez moest ruim een week geleden de GP van Indonesië overslaan omdat hij bij een val in de warming-up een hersenschudding opliep.

Márquez behaalde tussen 2013 en 2019 zes keer de wereldtitel. Hij miste het hele seizoen 2020 na een breuk in zijn rechterarm en de daaropvolgende complicaties. Vorig jaar keerde Márquez geleidelijk terug op het hoogste niveau, maar na een val aan het einde van het seizoen begonnen zijn gezichtsproblemen. Een oogarts concludeerde dat hij last heeft van diplopie (dubbelzien).

Márquez won zeven van de acht WK-races in Austin, waaronder die van vorig seizoen. De Spanjaard is in de WK-tussenstand voorlopig vijftiende, op 34 punten van zijn landgenoot Aleix Espargaro, die voorlopig de leiding in handen heeft.

Noorwegen bezorgt curlers vijfde nederlaag op WK

08.22 uur: De Nederlandse curlingmannen hebben hun eerste zege op het WK in Las Vegas geen goed vervolg kunnen geven. Na de zege van 11-9 op Italië, moest het team van skip Wouter Gösgens zijn meerdere erkennen in Noorwegen. Het werd 8-3.

Voor Oranje betekende het de vijfde nederlaag in zes duels, waardoor Nederland laatste staat. Woensdag volgt een ontmoeting met de Verenigde Staten.

Aan het WK doen dertien landen mee. De twee hoogst geklasseerde teams van de groepsfase gaan rechtstreeks naar de halve finales. De nummers 3 tot en met 6 spelen in een kwalificatiewedstrijd om de andere twee halvefinaleplaatsen.

De curlers doen voor de vijfde keer mee aan het WK. In de voorgaande vier edities, met Jaap van Dorp als skip, eindigden de Nederlandse mannen als elfde (in 2017), tiende (in 2018 en 2019) en twaalfde (in 2021).