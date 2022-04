Sport Kort: Carlo Ancelotti ’gewoon’ op bank bij Real Madrid tegen Chelsea

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Carlo Ancelotti kan Real Madrid toch coachen na negatieve test

11.14 uur: Trainer Carlo Ancelotti kan Real Madrid woensdag toch coachen in het uitduel met Chelsea in de kwartfinales van de Champions League. De Italiaan heeft negatief getest op het coronavirus en reist daardoor woensdagochtend nog naar Londen, een dag na de spelersgroep. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

Ancelotti testte een week geleden positief en miste daardoor afgelopen weekeinde het gewonnen competitieduel met Celta (1-2). Toen nam zijn zoon en assistent-trainer Davide Ancelotti de taken over.

Motorcoureur Márquez maakt rentree in Austin

10.44 uur: Motorcoureur Marc Márquez maakt komend weekeinde in de Grote Prijs van de Verenigde Staten zijn rentree in de MotoGP. De 29-jarige Spanjaard miste afgelopen weekeinde de Grote Prijs van Argentinië omdat hij nog steeds niet helemaal goed ziet. Márquez moest ruim een week geleden de GP van Indonesië overslaan omdat hij bij een val in de warming-up een hersenschudding opliep.

Márquez behaalde tussen 2013 en 2019 zes keer de wereldtitel. Hij miste het hele seizoen 2020 na een breuk in zijn rechterarm en de daaropvolgende complicaties. Vorig jaar keerde Márquez geleidelijk terug op het hoogste niveau, maar na een val aan het einde van het seizoen begonnen zijn gezichtsproblemen. Een oogarts concludeerde dat hij last heeft van diplopie (dubbelzien).

Márquez won zeven van de acht WK-races in Austin, waaronder die van vorig seizoen. De Spanjaard is in de WK-tussenstand voorlopig vijftiende, op 34 punten van zijn landgenoot Aleix Espargaro, die voorlopig de leiding in handen heeft.

Noorwegen bezorgt curlers vijfde nederlaag op WK

08.22 uur: De Nederlandse curlingmannen hebben hun eerste zege op het WK in Las Vegas geen goed vervolg kunnen geven. Na de zege van 11-9 op Italië, moest het team van skip Wouter Gösgens zijn meerdere erkennen in Noorwegen. Het werd 8-3.

Voor Oranje betekende het de vijfde nederlaag in zes duels, waardoor Nederland laatste staat. Woensdag volgt een ontmoeting met de Verenigde Staten.

Aan het WK doen dertien landen mee. De twee hoogst geklasseerde teams van de groepsfase gaan rechtstreeks naar de halve finales. De nummers 3 tot en met 6 spelen in een kwalificatiewedstrijd om de andere twee halvefinaleplaatsen.

De curlers doen voor de vijfde keer mee aan het WK. In de voorgaande vier edities, met Jaap van Dorp als skip, eindigden de Nederlandse mannen als elfde (in 2017), tiende (in 2018 en 2019) en twaalfde (in 2021).