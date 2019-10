Roda JC wacht op Korotaev

Aleksei Korotaev, die twintig procent van de aandelen Roda JC bezit, heeft in principe het eerste recht van aankoop op de resterende aandelen. Roda-directeur Hessel Meijer is in Dubai om met Korotaev te overleggen.

Vanwege een justitiële kwestie in Dubai is Korotaev al geruime tijd in gebreke gebleven met het voldoen van zijn financiële verplichtingen aan Roda JC. De openstaande rekening is opgelopen tot ruim 500.000 euro.

Bekijk ook: Opluchting groot bij Roda JC na halen deadline

Bekijk ook: Roda JC nog paar dagen in spanning