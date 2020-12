Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Melissa Wijfje pakken WK-tickets 1500 meter

De Jong was bij het kwalificatietoernooi in Heerenveen de beste op de schaatsmijl met een tijd van 1.54,27. Dat was de beste seizoenstijd voor een Nederlandse rijdster op deze afstand. Wüst, olympisch en wereldkampioene op de 1500 meter, reed de tweede tijd (1.54,98). Wijfje kwam als nummer 3 uit op 1.55,37.

Irene Schouten belandde met een persoonlijk record van 1.55,70 op de vierde plek. Ter Mors, nog niet helemaal hersteld van een enkelblessure, eindigde als vijfde in 1.56,10. Schouten en Ter Mors pakten evenals de top 3 nog wel een startbewijs voor de twee wereldbekers in januari in Thialf.

De beste twee van een gecombineerd klassement van de 1500 en 3000 meter verdienen tickets voor de EK allround, half januari in Heerenveen. De 3000 meter staat zondag op het programma. De Jong is als Nederlands allroundkampioene al zeker van deelname aan de EK allround.

Oude schoenen

De Jong wist zich vorig seizoen op geen enkele individuele afstand te plaatsen voor de WK afstanden. Mede daarom was de opluchting groot bij de 25-jarige Friezin, die ook nog eens op nieuwe schoenen reed in Thialf. „Dit geeft een heel goed gevoel voor zondag en maandag, want ik ben hier nog lang niet klaar”, sprak de rijdster van Jumbo-Visma bij de NOS. „Zo’n sterke 1500 meter heb ik in Thialf nog nooit gereden.”

De Jong vond het iets te ver gaan om haar indrukwekkende ritzege in Heerenveen, inclusief een gedurfde voorrangskwestie met Ter Mors bij de baanwissel in de laatste ronde, volledig toe te schrijven aan haar nieuwe schaatsschoenen. „Ik denk dat ik vooral zelf beter ben geworden”, zei de nummer 2 van NK afstanden op de 1500 meter. „Met mijn oude schoenen maakte ik gewoon net iets te veel foutjes. Het nieuwe paar is wat stijver en daardoor houd ik wat meer controle over mijn techniek en kan ik al mijn energie kwijt in mijn slag. Soms moet je gewoon wat lef tonen om van materiaal te veranderen.”