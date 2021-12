Premium Het beste van De Telegraaf

Ploegleider Roodhooft: ’De Tour de France? Daar start Mathieu ook’ Zijn de rugklachten die Mathieu van der Poel lang pijnigden verleden tijd?

Mathieu van der Poel is dé blikvanger tijdens de eerste week van de Tour, waar hij volgend jaar ook start. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Sinds hij zich begin oktober als een kind in een speeltuin waande tijdens Parijs-Roubaix, is het stil rond Mathieu van der Poel. Het wielerfenomeen pakte na zijn derde plaats in het modderbad van Noord-Frankrijk zijn welverdiende rust, na een jaar waarin Van der Poel op zowel zijn crossfiets, mountainbike als racefiets het onderwerp van gesprek was. Hoe gaat het nieuwe seizoen er uitzien voor de vedette, en zijn de rugproblemen die hem in 2021 pijnigden verleden tijd?