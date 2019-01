Kashia gelooft zijn ogen niet bij het zien van elleboogstoot

"Hij is niet het type speler die dit soort dingen doet", zei hij vor de camera van Fox Sports.

"Het is vreemd voor mij om deze beelden te zien, maar hij zou zoiets nooit expres doen. Ik denk niet dat hij het expres deed, herhaalde Kashia nog maar eens.

In het competitieduel met sc Heerenveen velde Matavz na een half uur Denzel Dumfries met een elleboog zonder dat er een bal in de buurt was. De arbitrage ontging het incident.