’Foto in boekje’ kost Belgische Tara Gins baan als ploegleidster

Gins klaagt heeft het over dubbele standaarden in de wielerwereld. “Ik werd in het verleden letterlijk al aangerand. Blijkbaar mag je als man iets meer. Ik had een mondelinge overeenkomst om bij een ploeg als ploegleider aan de slag te gaan dit jaar. Een mannenteam, waar ik bij de beloften en de elites zou werken”, steekt Gins van wal op haar Instagram-pagina. “Dat is iets waar ik enorm naar uitkijk, want dat is de richting die ik uit wil. Maar blijkbaar heeft iemand een probleem gemaakt van een foto in een boekje van mij.”

"Ik ben ooit gekust geweest door iemand van de staf, waarbij ik die persoon van me af heb moeten duwen"

Daar kan de renster geen begrip voor opbrengen. “Ik vind het nu niet erg dat het niet meer doorgaat. Het is waarschijnlijk beter zo. Ik wil niet samenwerken met mensen die mijn capaciteiten niet zien en enkel met de kudde meelopen. In het wielrennen wordt er nog zeer veel in hokjes gedacht op alle vlakken.”

Dubbele standaarden

Dubbele standaarden, vindt Gins. “In alle jaren die ik heb gekoerst, heb ik al zoveel negatieve dingen meegemaakt met ploegleiders of soigneurs. Ik ben letterlijk aangerand geweest. Er is ooit een mecanieker bij me in de douche gekropen na een training. Ik ben ooit gekust geweest door iemand van de staf, waarbij ik die persoon van me af heb moeten duwen. Ik heb ooit zeer ongepaste opmerkingen gekregen gehad van ploegleiders over hoe ik eruit zag, over mijn gewicht, dat ze me wel zouden doen als ik er anders zou uitzien. Ik heb een manager gehad die binnenkwam toen ik gemasseerd werd om te zeggen hoe geil ik er wel niet uitzag”, somt ze op.

“Ik ben daar altijd tegen in gegaan, heb dat altijd van mij afgeduwd. Maar al die dingen die ik heb meegemaakt, maakt dat ik dit nog frustrerender vind. “Ik ben nu gestopt met koersen en wil mijn eigen dingen doen, kansen krijgen. En dan worden die terug ontnomen door van die eikels, sorry om het zo te zeggen, die een dubbele standaard hanteren. Blijkbaar kan je als man iets meer in het wereldje.”

Bron: Het Nieuwsblad