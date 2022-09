Quick-Step-baas Lefevere lacht interesse in Evenepoel weg: ’0,00 procent kans’

De Engelstalige wielerwebsite VeloNews stuurde het verhaal de wereld in en binnen de kortste keren waren de poppen aan het dansen. Na de Vuelta stuurde Brailsford een whatsappberichtje naar Lefevere met felicitaties en tegelijk polste hij in datzelfde bericht naar de mogelijkheid om Evenepoel over te hevelen naar Ineos.

"Niets is bindend in het leven, maar ik ga wel mijn uiterste best doen om die afspraken na te komen"

Dat bevestigt Lefevere. „Patrick, congrats, what a rider! If you want to sell him, call me”, rakelt hij het bericht op. „Er stond inderdaad geen smiley bij of zo, maar ik denk niet dat hij dat met bijbedoelingen gestuurd heeft. Ik ken Dave. Hij is een speciale kerel, maar wel sympathiek en we komen elkaar geregeld tegen op grote aangelegenheden. Ik heb hem teruggestuurd dat hij misschien mijn hele team dan maar moet kopen.”

Spookverhaal

„Ik heb contracten afgesloten voor vijf jaar, zowel met Remco als met Soudal, Quick-Step en Specialized. Ook Alaphilippe ligt nog drie jaar vast. Niets is bindend in het leven, maar ik ga wel mijn uiterste best doen om die afspraken na te komen. Ik neem het woord ’familie’ niet graag in de mond, want als je getrouwd ben, kan je vandaag ook altijd scheiden, maar er zijn geen intenties in die zin. Vervolgens is dat spookverhaal van dat berichtje blijkbaar als een vuurtje beginnen te lopen. Bijna heel de wereld heeft me proberen te bellen.”

Toen Lefevere voor het eerst met Evenepoel en zijn vader aan tafel zat, lag Ineos – toen nog Team Sky – ook al op het vinkentouw. De sportieve baas van Quick-Step Alpha Vinyl duikt nog even terug naar die periode om duidelijk te maken hoe close de banden met Evenepoel en zijn omgeving zijn. „Ik heb Patrick Evenepoel toen op het hart gedrukt dat ik Remco als mijn zoon zou behandelen. Ik doe dat met al mijn renners, maar je hebt natuurlijk special guys. Aanvankelijk wilden we hem nog één jaar bij de ploeg van Axel Merckx parkeren, maar toen begon Sky met enorme bedragen te zwaaien. Ze hebben dat toen allemaal naast zich neergelegd en zijn met mij in zee gegaan. Ik heb toen tegen zijn papa gezegd: Als er een probleem is, eender wat, bel me.”

Remco Evenepoel, wereldkampioen wielrennen. Ⓒ ANP/HH

Ineos financieel sterk genoeg

„Ik ga toevallig donderdag met Patrick eten en we gaan bespreken hoe we het de komende weken allemaal gaan aanpakken: de huldiging in Brussel, die wedstrijd in Binche, enzovoort. Ik heb ook kort met Remco gebeld en hij gaat ook proberen om even kort langs te komen. Ze drukten mij allebei op het hart dat ik van die Ineos-sage niets moest geloven. Het is veel belangrijker hoe we nu alles aanpakken wat er op die jongen afkomt.”

Dat neemt natuurlijk niet weg dat Ineos-opperbaas Jim Ratcliffe financieel sterk genoeg staat om een heuse krachttoer op te voeren en via zijwegen alsnog Evenepoel kan proberen los te weken. Na drie jaar zonder Toursucces is de honger groot bij de Brit. Zijn team werkt met een budget van 50 miljoen en meer, het dubbele van dat van Quick-Step. Financieel is er dus wel wat mogelijk.

„Alles is te koop”, zegt Lefevere. „Maar geef me een reden waarom onze baas (Zdenek Bakkala, red.) zijn ploeg zou verkopen aan een andere miljardair? Dat gaat niet gebeuren. Het is te stom voor woorden. Of er niet een heel klein kansje bestaat? 0,00 procent. Voor mij is het onbespreekbaar. Ik vond het fijn dat Patrick en Remco me gebeld hebben om me gerust te stellen, maar eigenlijk heb ik met heel die saga moeten lachen. Er zal flink over gediscussieerd worden in de cafés en misschien worden er vijf kranten meer verkocht, maar dat allemaal omwille van een berichtje. Ik krijg zoveel van die berichtjes van mijn concullega’s. Dat is haast bij elke belangrijke overwinning gebruikelijke kost. Alleen is het nu een eigen leven gaan leiden.”

Bron: Het Nieuwsblad