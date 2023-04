AS Roma met kleine zege richting clash met Feyenoord

Oud-Ajacied Perr Schuurs stond aan de basis van de nederlaag van Torino. De verdediger maakte, na een schot van de Pool Nicola Zalewski, in de 7e minuut hands in het strafschopgebied. De Argentijn Paulo Dybala benutte de penalty en staat dit seizoen in de Serie A op elf treffers. Vorig seizoen bleef hij bij Juventus op tien doelpunten steken.

Voormalig Feyenoord-speler Georginio Wijnaldum deed de gehele wedstrijd mee bij AS Roma, dat naar de derde plaats steeg en in de race blijft voor deelname aan de Champions League komend seizoen. De winnaar van de Europa League plaatst zich ook voor de Champions League. Feyenoord en AS Roma trappen donderdag om 18.45 uur af. Een week later is om 21.00 uur de return in Italië.

Atalanta

Atalanta heeft in de Italiaanse voetbalcompetitie een kostbare nederlaag geleden. Aanvoerder Marten de Roon zag zijn elftal voor eigen publiek met 2-0 verliezen van Bologna. Atalanta liet, met het oog op deelname aan Europees voetbal, na om een aantal plekken te stijgen en blijft nu voorlopig zesde.

De Roon was de enige Nederlander die meedeed bij Atalanta. Teun Koopmeiners en Hans Hateboer ontbraken met blessures. Bij Bologna had middenvelder Jerdy Schouten een basisplaats en viel aanvaller Joshua Zirkzee na een uur spelen in.

Joshua Zirkzee. Ⓒ ANP/HH

Spits Nicola Sansone zette Bologna kort na de pauze op voorsprong. In de slotfase verdubbelde Riccardo Orsolini de voorsprong.

Bologna staat achtste en heeft 5 punten minder dan Atalanta.

Lazio verstevigt met overwinning op Juventus tweede plaats

Lazio heeft de tweede plaats in de Italiaanse voetbalcompetitie verstevigd. Het elftal van coach Maurizio Sarri was in de topper tegen Juventus met 2-1 te sterk. Voor Lazio was het de derde zege op rij in de Serie A.

Middenvelder Sergej Milinkovic-Savic zette Lazio in de 38e minuut op voorsprong. Het antwoord van Juventus liet niet lang op zich wachten. De Fransman Adrien Rabiot zorgde in de 42e minuut vanuit de rebound voor de gelijkmaker. Mattia Zaccagni hielp Lazio in de beginfase van de tweede helft opnieuw aan de leiding. Het bleek de winnende treffer.

Lazio, dat vorige maand in de Conference League werd uitgeschakeld door AZ, heeft 16 punten achterstand op de aanstaande kampioen Napoli en 5 punten voorsprong op AS Roma. De rivaal, donderdag tegenstander van Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League, versloeg eerder op zaterdag Torino (0-1).

Juventus blijft door het verlies op de zevende plek staan.