Pijnlijke nederlaag aanvoerder De Roon met Atalanta voor eigen publiek

De Roon was de enige Nederlander die meedeed bij Atalanta. Teun Koopmeiners en Hans Hateboer ontbraken met blessures. Bij Bologna had middenvelder Jerdy Schouten een basisplaats en viel aanvaller Joshua Zirkzee na een uur spelen in.

Spits Nicola Sansone zette Bologna kort na de pauze op voorsprong. In de slotfase verdubbelde Riccardo Orsolini de voorsprong.

Bologna staat achtste en heeft 5 punten minder dan Atalanta.