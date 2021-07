Zwart weekeinde voor motorsport: Hugo Millán (14) overleden na zwaar ongeval

Tijdens de zondagochtend verreden European Talent Cup vond een ernstig ongeval plaats waarbij de 14-jarige Spanjaard Hugo Millán om het leven is gekomen. Bij het ongeval waren een tweetal rijders betrokken met fatale afloop voor de jonge Spanjaard die van zijn motor werd geslingerd en door de Poolse coureur Milan Leon Pawelec werd overreden.

Zaterdagmiddag kwam de Britse Superbikecoureur Brad Jones zwaar ten val tijdens de eerste race op Brands Hatch. Hij was meteen buiten bewustzijn en wordt momenteel in kunstmatig coma gehouden. In de crash werd hij vermoedelijk geraakt door zijn eigen machine. Jones liep onder andere zware verwondingen op aan zijn hoofd, borst en bekken. Zijn situatie werd als zeer ernstig omschreven.