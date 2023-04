Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Wielrenner Meurisse loopt polsbreuk op bij val in Gold Race

11.11 uur: De Belgische wielrenner Xandro Meurisse heeft bij een val in de Amstel Gold Race een polsbreuk opgelopen. Dat bleek nadat de renner van Alpecin-Deceuninck onderzoek had ondergaan in het ziekenhuis van Herentals. Meurisse ligt er zeker anderhalve maand uit, zo meldt zijn ploeg.

Meurisse (31) was een van de slachtoffers van een massale valpartij in de afdaling van de Loorberg. „Onderzoek heeft een meervoudige maar niet verplaatste breuk in de linkerpols aan het licht gebracht. Een operatie is niet nodig. Xandro zal tien dagen open gips dragen, waarna verdere stappen in de behandeling kunnen worden gezet”, meldt de ploeg. Meurisse begint zo snel mogelijk met trainen op de rollenbank. „We hopen dat hij eind mei kan deelnemen aan het trainingskamp van de ploeg.”

Van de Zandschulp stijgt naar plek 29 op tennisranglijst

09.50 uur: Botic van de Zandschulp heeft dankzij het bereiken van de tweede ronde op het masterstoernooi van Monte Carlo twee plaatsen winst geboekt op de wereldranglijst. De 27-jarige Veenendaler vond zijn naam maandag terug op de 29e plaats. Tallon Griekspoor werd op het gravel in Monaco gelijk uitgeschakeld, maar steeg wel één positie en staat nu 34e.

Van de Zandschulp moest het in de tweede ronde afleggen tegen de Noor Casper Ruud, de nieuwe nummer 3 van de wereld. Ruud heeft alleen de Serviër Novak Djokovic en Carlos Alcaraz uit Spanje boven zich staan.

De Rus Andrej Rublev veroverde in Monte Carlo zijn eerste masterstitel, maar bleef desondanks op de zesde plaats staan. Zijn tegenstander in de finale, de 19-jarige Deen Holger Rune, klom van de negende naar de zevende plek. De Griek Stefanos Tsitsipas zakte twee plaatsen en staat nu vijfde. Tsitsipas won het graveltoernooi de afgelopen twee jaar, maar werd dit keer uitgeschakeld in de kwartfinales.

De Nederlandse tennisster Arantxa Rus staat bij de vrouwen nog steeds net buiten de top 100, op plaats 107.

Bucks beginnen NBA-play-offs met nederlaag

07.46 uur: Voor Milwaukee Bucks zijn de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA slecht begonnen. Niet alleen verloor de ploeg thuis met 130-117 van Miami Heat, de Bucks zagen ook sterspeler Giannis Antetokounmpo uitvallen met een rugblessure. Een kneuzing in de onderrug wordt maandag nader onderzocht.

Bij Miami was Jimmy Butler goed voor 35 punten en 11 assists. Bram Adebayo voegde daar 22 punten aan toe voor de ploeg die zich pas twee dagen eerder via een play-in tegen Chicago Bulls had geplaatst voor de play-offs.

Antetokounmpo had last van zijn rug nadat hij in het eerste kwart hard ten val was gekomen. De Griek speelde nog even door, verdween vervolgens naar de kleedkamer om in het tweede kwart nog voor korte tijd terug te keren in het veld. Hij bleef steken op 6 punten en 3 rebounds in 11 minuten. Milwaukee moet afwachten of hij woensdag in Game 2 inzetbaar is.

In de Western Conference waren er drie duels in de eerste ronde van de play-offs. Daarin verraste Los Angeles Lakers met een zege (112-128) bij Memphis Grizzlies dat als tweede is geplaatst. De Lakers, via een play-in geplaatst voor het vervolg op het reguliere seizoen, hadden met Rui Hachimura hun topschutter met 29 punten. Memphis zag All-Star Ja Morant uitvallen met een handblessure.

Stadgenoot LA Clippers won bij Phoenix Suns: 115-110. Kawhi Leonard was goed voor 38 punten. Denver Nuggets was duidelijk te sterk voor Minnesota Timberwolves: 109-80.