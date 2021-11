Rico Verhoeven traint met ’gevaarlijkste man van de wereld’

De 32-jarige Verhoeven en de drie jaar oudere Kameroener, beiden ongeveer 120 kilo, gelden als de ’twee gevaarlijkste mannen van de wereld’. Beiden domineren binnen hun organisaties de zwaargewichtdivisie.

Ngannou maakt zich momenteel op voor op een titelpartij tegen uitdager Ciryl Gane, afkomstig uit het kickboksen. Dat gevecht vindt op 23 januari 2022 plaats. ,Kwam deze gozer tegen op een parkeerplaats en dacht dat hij wel een goede sparringpartner zou zijn voor Francis...”, stelde Eric Nicksick, de trainer van Ngannou, gekscherend bij een foto van de twee vechters.

Francis Ngannou en Rico Verhoeven na hun training. Ⓒ screenshot Instagram

Verhoeven is echter nog herstellende van zijn sensationele overwinning op Jamal Ben Saddik eind oktober in de Gelredome. Hij liep bij die zege een flinke vleeswond op zijn wang en een opgezwollen oog op. Echt sparren met Ngannou zit er daarom (nog) niet in voor de King of Kickboxing, ook al had hij de Afrikaan dolgraag geholpen bij diens voorbereidingen op de partij met Gane.

,,Ik kwam hem tegen in het casino en dacht: he, met hem wil ik wel een workout doen”, stelde Verhoeven op zijn eigen Instagram in een fimpje met Ngannou. „Ben jij een vechter, vroeg ik. Nou, ik ook. Dus van het een kwam het ander, haha.”

Een van Ngannou’s meest indrukwekkende overwinningen in de UFC vond plaats in 2017, met Alistair Overeem als lijdend voorwerp. Hij werd getrakteerd op een verwoestende knock-out. Inmiddels staat de ervaren Nederlander onder contract bij Glory.

Verhoeven zou het in oktober opnemen tegen Overeem, maar die moest uiteindelijk afhaken vanwege een blessure, waarna Ben Saddik instapte en Verhoeven zijn titel met succes voor een tiende keer verdedigde.

Verhoeven is al enige tijd in de Verenigde Staten. Eerder werkte hij (kracht)trainingen af met bekende acteurs als Mark Wahlberg en Mario Lopez, en bodybuilder Simeon Panda. Ook ging hij met Joel Kinnaman, die een grote rol speelde in de hitserie House of Cards, naar een schietclub om zich voor te bereiden op zijn toekomstige rol in een Hollywood-actiefilm.