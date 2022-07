Winnaar Nordqvist lost in Arnhem verwachtingen in

Haar laatste overwinning was de triomf in het AIG Women’s Open in 2021, de derde majorzege uit haar carrière. Het toernooi in Arnhem mag dan iets minder prestigieus zijn, maar heeft wel degelijk veel waarde voor de 35-jarige Zweedse. Nordqvist was naar het toernooi ’gehaald’ om ook een rol als ambassadeur voor vrouwengolf te vervullen. Dat deed ze de hele week met verve.

Op de golfbaan was haar spel op de eerste dag nog een beetje stroef, zo zei ze, en ook vandaag ging het niet van een leien dakje. Maar toen de spanning opliep, bleef Nordqvist toch de koelste. Na een birdie op hole 17 kwam ze weer een slag los van het veld. De Oostenrijkse Sarah Schober maakte op 18 niet de birdie, waardoor Nordqvist op de laatste hole genoeg had aan een par. Die kans liet ze niet lopen.

Momentum

„Het voelt heel goed om hier te winnen”, zei Nordqvist na afloop. „Dat geeft altijd veel vertrouwen. Ik wist wel dat ik de hoogstgeplaatste speler was, maar ik had al een paar weken geen clubs aangeraakt. Dus dan is het afwachten. Ik denk ik zaterdag mijn beste dag had. Toen stond ik zes slagen achter aan het begin van de ronde en aan het einde één voor op de rest. Vandaag verloor ik ook af en toe het momentum. Gelukkig was het terug toen het echt nodig was. Ik wist dat die laatste putt er één voor de overwinning was.”

Nordqvist speelde in het weekeinde samen met het jonge talent Sophie Nooij (13), dat meedeed aan de Players Experience. Nooij, die de bal verder sloeg dan menig tourspeelster, maakte indruk op de Zweedse. Nordqvist: „Ze deed me denken aan hoe ik zelf was op 14-jarige leeftijd. We konden elkaar in de ronde motiveren en dat maakte het extra leuk.”

Nederlanders

Net als vorig jaar eindigde de beste Nederlandse in de top-10. Die eer was weggelegd voor Zhen Bontan, die eigenlijk een niveau lager speelt maar voor het toernooi in eigen land een invitatie kreeg. Daar maakte ze optimaal gebruik van. Bontan ging in de week steeds beter spelen en bewaarde het beste voor het laatst. Haar ronde in 68 slagen (-4) was zelfs de op een na beste van de dag. „Ik maakte het mezelf vandaag soms een beetje lastig, maar redde met een paar mooie up and downs mijn score.”

Zhen Bontan Ⓒ Twitter Golf.nl

De achtste plaats was de hoogste klassering ooit voor Bontan (foto onder) op de Ladies European Tour, het podium waarop ze volgend seizoen vaker wil acteren. „Het is mooi om zo te eindigen, maar ook een momentopname. Ik moet toe naar een constant niveau. Dat neemt niet weg dat dit een goede opsteker is natuurlijk. Een bevestiging dat ik op de goede weg ben.”