Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-premier met passie voor de pits Jan Peter Balkenende heeft benzine door aderen stromen: ’Compliment aan Zandvoort’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

In 2006 net geland in Melbourne en direct door naar de Grand Prix om Chrijstian Albers (links) aan te moedigen. Ⓒ Frits van Eldik

Acht jaar lang heeft Jan Peter Balkenende ons land geleid als minister-president. Naast de politiek speelt ook autosport een belangrijke rol in zijn leven. De geboren Zeeuw praat er maar wat graag over. Hij is lovend over topsporters in het algemeen, maar zeker ook over Max Verstappen en alles wat er in Zandvoort de voorbije jaren is neergezet.