Zege Mathieu van der Poel Tirreno-Adriatico

Het was een rit van Pieve Torina naar Loreto met in de finale een aantal korte, maar zeer lastige klimmetjes. Van der Poel achterhaalde in de korte, lastige klim naar de finish de Italiaan Matteo Fabbro. Beiden hadden de hele dag voorop gereden in een omvangrijke kopgroep, die grotendeels werd achterhaald.

Wilco Kelderman finishte als vierde. De leiderstrui bleef in handen van de Brit Simon Yates.