ADO pakt tegen Twente eerste punt na vertrek Groenendijk

Het povere duel verdiende geen winnaar. Voor interim-trainer Dirk Heesen was het in de strijd om behoud in de Eredivisie niettemin een lichtpuntje.

Machteloosheid

In de eerste helft regeerden de angst en de machteloosheid. Beide ploegen bouwden te veel zekerheden in het spel in, waardoor er nauwelijks kansen ontstonden. Na de pauze zat er meer leven in het duel, dat bij vlagen nogal onvriendelijk verliep. Aitor Cantalapiedra miste namens FC Twente de eerste grote kans. De Spaanse vleugelspits stuitte kort na rust op doelman Luuk Koopmans.

ADO was slechts sporadisch gevaarlijk. De thuisclub trachtte over de vleugels openingen te forceren, maar door onzuiverheid in de eindpass kwam doelman Joël Drommel niet in grote problemen. De Haagse invaller Michiel Kramer leek in de 87e minuut alsnog de ban te breken met een doelgericht schot, dat door ploeggenoot Danny Bakker onfortuinlijk werd geblokkeerd.

