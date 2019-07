Is Geraint Thomas dé patron?

Michael Boogerd Ⓒ De Telegraaf

Met het wegvallen van Chris Froome en Tom Dumoulin miste de Tour de France voor de start al de twee grote favorieten. De grote vraag voor Le Grand Départ in Brussel was of het ontbreken van deze twee sterren het wedstrijdverloop zou veranderen. De eerste bergrit, donderdag naar La Planche des Belles Filles, heeft in mijn ogen aangetoond dat Geraint Thomas in staat is om als titelverdediger de patron-rol over te nemen en dat zijn Team Ineos (het vroegere Sky) weer ouderwets op eenzelfde manier als de afgelopen jaren de Tour gaat controleren.