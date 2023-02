Ralf Seuntjens traint voorlopig mee bij Sparta

Seuntjens staat onder contract bij de Japanse club FC Imabari. Bijna een jaar geleden verkoos hij een avontuur in Azië boven het spelen voor eerstedivisionist NAC Breda.

„Vanwege zijn goede band met trainer Maurice Steijn geeft Sparta hem de kans om weer fit te worden, ter voorbereiding op een nieuw seizoen in Japan”, meldt Sparta op sociale media. Steijn was in het verleden trainer van NAC.

Sparta is de nummer 6 van de Eredivisie.