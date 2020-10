Liverpool-trainer Klopp vreest voor Virgil van Dijk: ’Het ziet er niet goed uit’

„Het is niet goed met Virgil”, aldus de Duitse coach. „Normaal speelt hij altijd door met pijn, hij mist nooit een wedstrijd. Ik weet niet hoe slecht het is, maar het ziet er niet goed uit.”

De Nederlandse verdediger moest al na vijf minuten naar de kant tijdens de stadsderby met Everton. Van Dijk kwam in botsing met doelman Jordan Pickford en blesseerde daarbij zijn rechterknie. De keeper ging wild het duel in maar kreeg geen strafschop tegen omdat Van Dijk buitenspel stond. De scheidsrechter besloot ook geen kaart uit te delen, waar een rode kaart misschien wel op zijn plaats leek.

Het is onzeker of Van Dijk woensdag met Liverpool kan meedoen in de uitwedstrijd tegen Ajax in de Champions League. Van Dijk kwam de afgelopen twee weken in actie voor het Nederlands elftal tegen Mexico, Bosnië en Herzegovina en Italië.

