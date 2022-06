Premium Het beste van De Telegraaf

Geen terugkoopoptie PSG voor PSV-speler Xavi Simons

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Xavi Simons Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - In de Franse pers is verbaasd gereageerd op de keuze van Xavi Simons voor PSV. In Frankrijk werd aangenomen, dat de talentvolle middenvelder een nieuw, langjarig contract met Paris Saint-Germain zou tekenen en vervolgens op huurbasis naar Eindhoven zou verkassen. Maar dinsdag net voor middernacht maakte PSV bekend een vijfjarig contract met de transfervrije Simons te hebben afgesloten.