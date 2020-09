Voetbalwereld leeft mee met pechvogel Arjen Robben

Arjen Robben moet na 28 minuten de strijd staken Ⓒ ANP/HH

GRONINGEN - Arme Arjen. Het is de gedachte van heel voetbalminnend Nederland na de mislukte rentree van Robben tegen PSV (1-3). En precies de reactie die de 36-jarige ster van FC Groningen helemáál niet wilde horen. De 96-voudig international ging na 28 minuten naar het gras. Met een gezicht op onweer had hij seconden eerder het wisselgebaar al gemaakt richting zijn trainer Danny Buijs. Als iemand die zijn lichaam tot in elke vezel kent, wist hij: dit wordt niks meer vandaag. Het zal elke voetballiefhebber hebben geraakt.