Zilvervloot op EK roeien verder uitgebreid

De Nederlandse roeiploeg had zaterdag op de EK al vier medailles veroverd. De mannen én de vrouwen in de dubbelvier haalden zilver en er was brons voor de vrouwen vier zonder en voor de Holland Acht.

Bekijk ook: Zilver voor zowel mannen als vrouwen dubbelvier op EK roeien

EK-zilver voor roeisters Clevering en Meester in twee zonder

De Nederlandse vrouwen in de twee zonder hebben bij de Europese kampioenschappen roeien in het Sloveense Bled genoegen moeten nemen met zilver. Ymkje Clevering en Veronique Meester eindigden achter Roemenië dat de Europese titel prolongeerde. Spanje behaalde het brons.

Clevering en Meester achterhaalden al vroeg Kroatië dat snel was vertrokken en liepen ook uit op het duo uit Roemenië. In de laatste 300 meter kwamen de Roemeense roeisters Ioana Vrinceanu en Roxana Anghel echter hard opzetten en passeerden het Nederlandse duo alsnog. Clevering en Meester behaalden vorig jaar zilver op de WK in Racice en brons op de EK in München.

Roeisters De Jong en Youssifou halen op EK brons in dubbeltwee

De Nederlandse roeisters in de dubbeltwee hebben bij de Europese kampioenschappen roeien in het Sloveense Bled brons behaald. Roos de Jong en Laila Youssifou eindigden als derde achter titelverdediger Roemenië en de roeisters uit Litouwen.

De Jong en Youssifou behaalden vorig jaar zilver op de WK in Racice en zilver op de EK in München. Op deze EK lagen ze al vroeg een flink stuk achter op Litouwen, dat pas in de laatste 100 meter werd ingehaald door de ongenaakbare Roemeense roeisters Ancuta Bodnar en Simona Radis. Het Nederlandse tweetal zat daar 5 seconden achter.

EK-brons voor roeiers Broenink en Twellaar in dubbeltwee

Roeiers Stefan Broenink en Melvin Twellaar hebben bij de Europese kampioenschappen in het Sloveense Bled genoegen moeten nemen met brons in de dubbeltwee. Het duo kon zich na een matige start niet mengen in de strijd om de titel en eindigde achter de titelverdedigers uit Kroatië en Italië als derde.

Het tweetal dat op de Spelen van Tokio in 2021 olympisch zilver behaalde is sinds dit jaar weer bij elkaar. Twellaar won vorig jaar in München de Europese titel in de skiff en pakte zilver op de WK. Het tweetal won eerder in 2020 de Europese titel in de dubbeltwee bij de EK in Poznan, maar bleef nu 3,74 seconden verwijderd van de titel.

De 26-jarige Twellaar en de 32-jarige Broenink zorgden voor de vierde EK-medaille op deze slotdag. Zaterdag veroverde de Nederlandse roeiploeg ook al vier medailles. Op deze EK komen de Nederlandse roeiers alleen nog in actie in de skiff.