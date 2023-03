Premium Het beste van De Telegraaf

Recorduitslag kost Jack de Gier zijn baan: ’Ik ga contact met hem zoeken’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Jack de Gier is inmiddels ontslagen. Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - PEC Zwolle schreef vrijdagavond Nederlandse voetbalgeschiedenis door FC Den Bosch met 13-0 te verslaan. Het betekende de grootste overwinning ooit in de Eerste Divisie en een evenaring van de ruimste zege in het betaald voetbal: de 0-13 van Ajax bij VVV-Venlo in 2020. De opmerkelijke uitslag dreunde maandag nog na. De Bossche trainer Jack de Gier vloog eruit bij FC Den Bosch en zijn collega bij PEC Zwolle, Dick Schreuder, keek terug op een voetbalavond, zoals hij nooit eerder meemaakte.