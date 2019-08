Hamilton: ’Hoe kan het dat ik niet alle races heb gewonnen?’

Met nog negen GP’s te gaan, staat de Britse wereldkampioen 62 punten voor op de nummer twee op in de WK-stand Valtteri Bottas. Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013) wonnen ooit 13 races in één seizoen. Hamilton geeft toe dat het een ’exceptionele’ start van het seizoen is geweest. „Maar ik kijk er ook naar en denk: ’Er missen er ook een paar’.”, zegt hij tegen Autosport.com.

Hij vervolgt: „Dus hoe kan het zijn dat ik die niet gewonnen heb? Hoezo waren we niet perfect in die weekeinden? We hebben uiteraard ook een paar Grand Prixs gehad waarin we wat gelukkig waren. Ferrari was sneller, maar door teamfouten en soms van de coureurs wonnen ze niet. Zoals in Bakoe of Bahrein; daar kregen ze te maken met technische mankementen. Daaruit blijkt maar weer dat niets vanzelfsprekend is in deze sport.”

Mercedes lijkt weer hard op weg om zowel de wereldkampioen af te leveren, als de contructeurstitel te pakken. Toch zorgt dat volgens Hamilton niet voo enige verslapping. „Onze mentaliteit verandert niet. We hebben veel succes geboekt, maar iedereen blijft hard werken, waarbij niemand zich beter voelt dan een ander. We maken elkaar beter.”

Wel kijkt hij met enige angst uit naar Ferrari en ook Red Bull „Ferrari staat er goed voor. Red Bull Racing is erin geslaagd om een grote stap vooruit te zetten met de motor.”