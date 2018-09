'Doktoren staan voor raadsel na operatie Ibrahimovic'

"Zijn knie is bijzonder sterk, de dokteren zeiden dat ze nog nooit zoiets hadden gezien", aldus de belangenbehartiger van de Manchester United-spits tegenover de Zweedse krant Expressen.

"Het is ongelooflijk dat zijn knie na een loopbaan van twintig jaar nog zo goed is. Zlatan is zo sterk dat de doktoren hem na zijn loopbaan terug willen zien om meer onderzoek te doen. Als hij gestopt is, gaan we dan ook terug."

Ibrahimovic liep zijn blessure op tijdens het duel met Anderlecht in de kwartfinale van de Europa League. Zijn rechterknie klapte naar achteren toen hij na een luchtduel weer op het gras landde.

De 35-jarige aanvaller, die dit seizoen al 28 goals maakte voor The Red Devils, is naar alle waarschijnlijkheid ongeveer negen maanden uit de roulatie. De toekomst van de Zweed is mede daardoor nog ongewis. Het contract van Zlatan op Old Trafford loopt deze zomer af.

