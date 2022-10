Psychische problemen dwongen Robin Söderling te stoppen met tennissen

De Zweed zorgde in 2009 voor een enorme stunt, door in de vierde ronde een einde te maken aan de jarenlange zegereeks van Rafael Nadal op Roland Garros. Zijn carrière zat in de lift, maar achter zijn succes ging veel verdriet schuil. Hij dwong zichzelf tot het uiterste en luisterde niet meer naar de signalen van zijn lichaam.

Op een gegeven moment kreeg Söderling last van hevige paniekaanvallen en kwam hij niet meer uit bed. Zeven dagen nadat hij een toernooi in Båstad had gewonnen, werd hij opgenomen een psychiatrische afdeling. Zijn klachten werden zelfs zo erg dat hij dacht dat er geen uitweg meer was. Inmiddels gaat het gelukkig weer goed met de Zweed, maar in zijn boek wordt duidelijk dat hij een heel lange weg heeft afgelegd.

Hij beschrijft zijn vrouw Jenni in zijn biografie als ’held’, omdat ze er al die tijd voor hem is geweest. „Ook al was ik ziek, ik schaam me. Als dit verhaal een held heeft, is het Jenni wel.”