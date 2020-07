Italiaanse media: lof voor Matthijs ’muur’ De Ligt

In zijn eerste jaar in het shirt van Juventus pakte Matthijs de Ligt meteen de Italiaanse landstitel Ⓒ HH/ANP

Landskampioen! Matthijs de Ligt heeft zijn eerste prijs met Juventus in de wacht gesleept. De Nederlandse verdediger is officieel kampioen van Italië, in zijn eerste seizoen bij de Turijnse grootmacht.