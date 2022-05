Alleen Luiten en Van Meijel overleven tweede ronde Dutch Open

Luiten zakte op de banen van Bernardus Golf in Cromvoirt weg naar de gedeeld negentiende plaats na een ronde van drie slagen boven het baangemiddelde. Dat waren er tien meer dan op de eerste dag, toen hij met een ronde van 65 slagen de leiding had gepakt. De 36-jarige Zuid-Hollander heeft zes slagen achterstand op de Portugees Ricardo Gouveia die na een ronde van 66 slagen op tien slagen onder het baangemiddelde staat. De 26-jarige Chinees Li Haotong, die vrijdag 63 slagen nodig had, heeft een slag achterstand.

Van Meijel ging na een ronde van 71 slagen op donderdag nu rond in 70 slagen. Hij sloeg drie birdies en één bogey en staat met -3 op een gedeelde 28e plaats.

Besseling nam na een matige start op de laatste holes risico om alsnog de 'cut' te halen, maar dat mislukte. Na bogeys op hole 17 en 18 kwam hij uit op een totaal van 146 slagen. Met een gedeelde 88e plaats is hij uitgespeeld. Hetzelfde geldt voor Van Driel. De golfer, die vorig jaar nog de beste Nederlander in Cromvoirt was met de vierde plaats, kwam eveneens uit op twee slagen boven het baangemiddelde.

Dario Antonisse maakte, met een ronde van 73 slagen en een totaal van 144 slagen, nog een kleine kans om het weekend te halen. De 23-jarige golfer zat echter net aan de verkeerde kant van de schifting.

Voor de winnaar van het Dutch Open ligt een cheque van bijna 300.000 euro klaar.