Olympique laat de Kuip links liggen

Manchester United was trouwens de laatste ploeg die niet de moeite nam om voor een Europees treffen te trainen op Rotterdams grondgebied. De Mancunians verloren in 2016 met 1-0. Sampaoli is dertien maanden werkzaam op de vulkaan in Marseille, zijn tweede club in Europa na Sevilla. Hij heeft het inmiddels aardig voor elkaar, met een nederlaag in de laatste elf duels. Alleen landskampioen Paris Saint-Germain was onlangs te sterk: 2-1. Maar Marseille is op weg om zich als nummer twee te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League.

Sampaoli hoopt in De Kuip op Luan Peres. Mocht de Braziliaanse linksachter het niet redden, dan speelt de Bosniër Sead Kolasinac. Verder had hij vooraf de nodige complimenten in huis voor de ploeg van Arne Slot. „Het is een team dat heel goed speelt, met veel afwisseling en snelle omschakelingen. Ze hebben spelers die erg aanvallend spelen. Maar Feyenoord is niet alleen dat. Dit is een team dat heel goed speelt in de overgang. Daar kunnen ze de meeste pijn doen.”

Sampaoli wees erop dat zijn spelers bij de les moeten zijn bij balverlies. „Feyenoord is een ploeg die uitstekend druk zet, met veel intensiteit en lang achter elkaar. We moeten ons niet laten meeslepen. En bij balverlies zullen we moeten proberen de bal zo snel mogelijk terug te krijgen.”

Feyenoord en Marseille hebben enige overeenkomsten. Beiden zijn in hun land de eerste winnaar van de Europa Cup I annex Champions League: Feyenoord in 1970 en l’OM in 1993. Het was tot dusver ook hun enige keer. Beide clubs komen uit een grote havenstad, terwijl de haat naar de hoofdstad, Parijs en Amsterdam, groot is.