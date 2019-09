Opmerkelijke vloek Suarez in CL

De 32-jarige aanvaller gaat dinsdagavond met FC Barcelona op bezoek bij Borussia Dortmund met de wetenschap dat hij de belangrijkste Europa Cup al sinds 2015 niet heeft gescoord in een duel op vreemde bodem.

In de groepsfase van het seizoen 2015/2016 scoorde Suarez namens de Catalanen in Stadio Olympico tegen AS Roma, maar vervolgens trof de aanvaller geen doel meer in een uitduel. De afgelopen drie seizoenen maakte hij in totaal maar vijf doelpunten in de Champions League. In zijn eerste twee seizoenen bij de Catalaanse club produceerde Suarez in totaal vijftien doelpunten op het hoogste Europese niveau.

Dortmund en Barcelona trappen dinsdagavond om 21.00 uur af in het Ruhrgebied. Barcelona wil voor het eerst sinds 2015 de Champions League winnen. In 1992, 2006, 2009, 2011 en 2015 grepen de Catalanen de macht in Europa.