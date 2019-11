Aboukhlal bezorgt De Graafschap eerste nederlaag

Vreugde bij de spelers van Jong AZ na een treffer van Zakaria Aboukhlal. Ⓒ BSR Agency

WIJDEWORMER - De Graafschap heeft verzuimd in punten gelijk te komen met koploper Cambuur Leeuwarden in de Keuken Kampioen Divisie. De Doetinchemmers verspeelden in Wijdewormer een voorsprong tegen Jong AZ en verloren met 2-1. Het is de eerste nederlaag voor de ploeg van coach Mike Snoei. Cambuur heeft met 36 punten drie meer dan De Graafschap.