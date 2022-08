Feyenoord heeft verdediger David Hancko binnen voor lagere prijs

Voor de directie van Feyenoord was het knokken om de speler, die een grote reputatie in Tsjechië geniet, binnen te halen. Sparta Praag, dat afgelopen winter al wist dat West Ham United ook in de race was voor de verdediger, hing een prijskaartje van meer dan tien miljoen euro aan Hancko.

Hoewel Feyenoord met de verkoop van vooral Luis Sinisterra, Tyrell Malacia en Senesi bijna 60 miljoen euro heeft binnengehaald, wilde de club geen ondoordachte uitgaven doen. Dat is in het verleden al een keer verschrikkelijk fout gegaan. Zowel in de salarissfeer als op het vlak van transfersommen maakte algemeen directeur Dennis te Kloese, die alle onderhandelingen deed deze zomer, duidelijk dat hij met de club zou afhaken op het moment dat er woekerprijzen werden gevraagd.

Dat heeft als nadeel gehad dat Slot als coach in een aantal gevallen langer heeft moeten wachten op de komst van een door hem en de scouting gewenste speler. Ook is in sommige gevallen – denk aan Zerrouki van FC Twente – besloten om geen onderhandelingen meer te voeren.

Maar in het geval van Hancko hebben de harde onderhandelingen wel geloond. De speler is niet voor tien miljoen maar voor ruim zeven miljoen gekocht. Volgens de Tsjechen heeft Feyenoord daarbij ook nog eens bedongen dat het niet in een keer het transferbedrag op tafel hoeft te leggen en in enkele seizoenen aan de totale transfersom moet komen.

Daarmee ligt Hancko, die is getrouwd met de Tsjechische tennisster Krystina Pliskova (ooit net als haar zus Karolina Pliskova uitkomend in de wereldtop), op hetzelfde prijsniveau als Quinten Timber voor wie Feyenoord 7,4 miljoen euro heeft moeten betalen.

Hancko is niet alleen een goede verdediger, die op jonge leeftijd ook al bij Fiorentina speelde, maar staat ook bekend als een penaltyspecialist die zelden of nooit faalt vanaf de stip. Afgelopen seizoen scoorde hij tien keer, waarvan het gros vanaf elf meter.

Bekijk ook: Transfer David Hancko naar Feyenoord nadert

Bekijk ook: Slot heeft nog even tijd nodig om van nieuw Feyenoord machine te maken

Ezequiel Bullaude (links) op archiefbeeld. Ⓒ ANP/HH

Ezequiel Bullaude

Met de komst van Hancko is Feyenoord nog altijd niet klaar op de transfermarkt. In Zuid-Amerika ligt de focus volledig op de aanvallende middenvelder Ezequiel Bullaude uit Argentinië. Bullaude is door de scouting in beeld gebracht en in de Argentijnse competitie bekeken. Hij komt uit voor Godoy Cruz, niet de grootste club in het land maar hij staat daar wel bekend als een groot talent. Bij Feyenoord zou hij zich goed kunnen ontwikkelen, omdat hij met zijn loopvermogen en scorend vermogen achter de aanval goed past in het spelsysteem dat Slot hanteert.

Ook hier speelt weer mee dat de werkgever van de speler denkt aan de hoofdprijs en Feyenoord alleen voor een redelijke transfersom zaken wil doen. De transfermarkt in Nederland is nog twaalf dagen open en dus is er nog ruimte om te onderhandelen. De Rotterdammers weten dat de speler ook in beeld is bij AZ en dat is de reden dat men lang in het geheim met de speler bezig was.

Bullaude ziet een transfer naar Nederland en vooral Feyenoord zitten, omdat de beelden van de Conference League-finale ook in Argentinië te zien waren en hij heeft gezien hoe zijn landgenoot Senesi zich heeft gepresenteerd in Europa. De verdediger heeft nu zijn lucratieve transfer naar de Premier League te pakken, waardoor hij nog eens drie keer zoveel is gaan verdienen na een paar jaar Feyenoord. Een extraatje voor Bullaude kan ook de aanwezigheid van Santiago Gimenez zijn in De Kuip. Die speelt weliswaar voor de Mexicaanse nationale ploeg, maar is geboren als Argentijn.