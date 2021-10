Zuid-Amerikaanse interlands zorgen voor vrij weekend Real en Atlético

De Spaanse voetbalbond heeft de wedstrijden van Real en Atlético Madrid uitgesteld. De Madrileense clubs hadden in La Liga moeten aantreden tegen respectievelijk Athletic Bilbao en Granada. Op verzoek van beide clubs zijn die wedstrijden verplaatst. Na de vorige interlandperiode kregen Barcelona, Sevilla, Villarreal en Alavés om diezelfde reden vrij.

Zowel Real als Atlético moet volgende week dinsdag alweer spelen in de Champions League. Real speelt dan in Oekraïne tegen Shakhtar Donetsk, de stadgenoot ontvangt Liverpool. The Reds moeten zaterdag in de Premier League wel gewoon aantreden tegen Watford, ondanks de aanwezigheid - en in dit geval dus afwezigheid - in hun selectie van enkele Braziliaans internationals.

La Liga gaat op zoek naar nieuwe data voor de uitgestelde competitiewedstrijden. De twee ploegen uit Madrid hebben na acht duels 17 punten en delen samen met Real Sociedad de leiding.

Vanwege de verlengde interlandperiode in Zuid-Amerika krijgen de Europese clubs hun internationals uit onder meer Argentinië en Brazilië nog later terug dan normaal. Donderdagavond zijn in Zuid-Amerika de laatste WK-kwalificatiewedstrijden van deze periode.

Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld Ajax, dat zaterdag in de Eredivisie uit tegen sc Heerenveen speelt. Naast het eerder genoemde trio ontbreekt mogelijk ook Edson Alvárez - uitkomend voor Mexico - dit weekend. Ajax speelt net als de Madrileense clubs dinsdag in de Champions League, thuis tegen Borussia Dortmund.