Dit is de loting voor de KNVB-beker

Ajax, PSV, Feyenoord en AZ loten pas mee voor de volgende ronde. De vier clubs zijn vrijgesteld van deelname aan de eerste ronde vanwege hun Europese verplichtingen.

De loting resulteerde in een echte Limburgse derby. Oud-voetballer John van Loen koppelde in de tv-studio van FOX Sports eerstedivisieclub Roda JC en eredivisionist Fortuna Sittard aan elkaar.

De wedstrijden worden op maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 oktober gespeeld. De finale is op 18 april 2021 in De Kuip in Rotterdam. Dit jaar hadden Feyenoord en FC Utrecht zich geplaatst voor de eindstrijd. De finale werd echter geschrapt vanwege de coronacrisis. Ajax won in 2019 de KNVB-beker.