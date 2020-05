K1-kampioenen Hoost en Schilt demonstreren in Den Haag

De vechtsportbranche wil weer aan de slag en gaat die wens uiten met een demonstratie op de Koekamp waarbij sporters zullen laten zien hoe er getraind kan worden op veilige afstand van elkaar.

„De vechtsportbranche wil op een positieve manier een signaal aan het kabinet geven dat ook zij klaar is om voor 1 september al de deuren te openen en te gaan trainen”, stelt organisator, voormalig sportvechter en sportschoolhouder Satisch Jhamai. „Nu is het nog onzeker of vechtsporten voor 1 september al mogen beginnen, maar het voortbestaan van een groot deel van deze sector hangt ervan af, net als de gezondheid van tienduizenden Nederlanders die via deze mooie vorm van sport fit blijven.”

De branche stelt dat vechtsporters met de nodige aanpassingen prima op een ruime, veilige afstand van elkaar kunnen trainen en wil dat vrijdag middels demonstratietrainingen ook laten zien. De sporters zullen daarbij rouleren zodat de coronaregels niet worden overtreden.