Wilco Kelderman zit er goed bij in de Tour

Wilco Kelderman staat netjes zevende in het algemeen klassement. „Ik hoor bij de mannen die om het podium kunnen knokken.” Ⓒ BSR Agency

TIGNES - Na een drijfnat en zeer bedrijvig weekend in de Franse Alpen zijgt Wilco Kelderman zondagavond vermoeid en dik tevreden neer op de massagetafel, en uren later, in zijn bed. Vanuit zijn hotelkamer in L’Ecrin du Val Claret, een prima viersterrenparadijs voor een rustdag, kijkt hij uit over het Meer van Tignes. Het sportieve uitzicht op mogelijk een podiumplaats in de Tour zal nu hij zevende staat wel meer aandacht opeisen, zou je denken…