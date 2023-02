FC Twente vreest ’grote problemen’ voor fans rond bekerduel met Ajax

Het duel tussen FC Twente en Ajax begint om 18.45 uur. Inzet is een plek in de kwartfinales van het toernooi om de KNVB-beker. De Grolsch Veste is volledig uitverkocht voor de wedstrijd tussen de huidige nummers 4 (Ajax) en 5 (FC Twente) van de Eredivisie.

Van der Kraan laat in zijn wekelijkse column op de website van FC Twente weten dat Europees voetbal het doel is voor zijn club. „En dan het liefst zonder deelname aan de play-offs. Hoe mooi zou het zijn om het succes van vorig seizoen te evenaren?” FC Twente eindigde toen op de vierde plaats, goed voor een plek in de voorronde van de Conference League.