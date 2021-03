Vfl Wolfsburg uit Duitse beker, Weghorst mist penalty

Premium Voetbal

Vitesse hoopt op publiek bij finale: ’Een kleine groep is beter dan niets’

De vreugde over de tweede bekerfinale in vijf seizoenen is enorm bij Vitesse, maar voor de clubleiding ligt er ook een slagschaduw overheen. Het ontbreken van publiek op de tribunes haalt veel van de beleving weg en zorgt voor grote financiële complicaties. Algemeen directeur Pascal van Wijk heeft n...