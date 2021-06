Live Formule 1: Max Verstappen in de achtervolging

Max Verstappen in actie tijdens de kwalificatie. Ⓒ ANP/HH

LE CASTELLET - Max Verstappen pakte zaterdag voor de tweede keer dit seizoen poleposition in de Formule 1. De Nederlandse coureur was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Frankrijk en moet zondag die prestatie zien om te zetten in een goede race. Volg hieronder de race van A tot Z middels de tweets van onze verslaggever ter plekke, Erik van Haren.