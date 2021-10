Vitesse en Oussama Tannane koersen af op breuk

De Duitser maakte namens Vitesse duidelijk, dat de club aanstuurt op directe ontbinding van het contract met Tannane, die nog tot het einde van dit seizoen vastligt. Over de financiële afhandeling daarvan wordt gesproken.

Daarmee dreigt een triest einde van zijn periode in Arnhem voor de middenvelder, die vorig seizoen samen met Riechedly Bazoer de grote uitblinker was van Vitesse en de club richting bekerfinale en vierde plaats in de Eredivisie leidde.

"Ik wil strijden voor mijn plek, afscheid nemen met een plek die recht geeft op Europees voetbal en Vitesse via de voordeur verlaten"

Tannane dacht met een transfer de vruchten te kunnen plukken van zijn sterke seizoen. Omdat Vitesse-trainer Thomas Letsch vooruitlopend op een vertrek van Tannane (en Bazoer) vanaf de start van de voorbereiding een team aan het formeren was zonder de twee sleutelspelers van een jaar eerder, ontstond er een lastige situatie, toen de transfer uitbleef. Waar Bazoer weer kon worden ingepast, daar had Vitesse met Yann Gboho al een opvolger voor Tannane aangetrokken.

In de play-off voor de Conference League tegen Anderlecht bewees Tannane als invaller zijn waarde met een belangrijke goal. Na die wedstrijd deed de middenvelder zijn beklag over de handelswijze van Letsch, die hem dat niet in dank afnam. Na een goede invalbeurt tegen RKC Waalwijk keerde Tannane toch weer terug in de gunst van de Vitesse-trainer, die in het eerste groepsduel van de Conference League tegen NS Mura zijn systeem aanpaste en Tannane samen liet spelen met zijn opvolger.

Oussama Tannane is zich van geen kwaad bewust. Ⓒ René Bouwman

Dat pakte goed uit en Tannane was de grote uitblinker. Maar een paar dagen later verdween Tannane tegen FC Twente al in de rust weer uit de ploeg. Nadat Letsch hem tegen Fortuna Sittard negentig minuten op de bank had gehouden, werd Tannane in de aanloop naar de dubbel Stade Rennes-Feyenoord uit de selectie gezet door de trainer, die ,,een gebrek aan focus” constateerde.

In een interview met deze krant gaf Tannane maandagochtend te kennen, dat hij hoopte weer te kunnen gaan spelen om zo een afscheid door de voordeur te kunnen bewerkstelligen. ,,Ik heb altijd mijn hele ziel en zaligheid in Vitesse gestoken, wil scoren, assists geven en belangrijk zijn, want ik ben dankbaar voor de kansen die ik kreeg. En ik heb de club in mijn hart gesloten. Ik wil strijden voor mijn plek, afscheid nemen met een plek die recht geeft op Europees voetbal en Vitesse via de voordeur verlaten.” Gezien de insteek van Vitesse lijkt het daar niet van te gaan komen.