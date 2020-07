Bij de Ieren mochten van Jack Charlton vaten Guinness mee in de bagage

Jack Charlton als bondscoach van de Ieren op het EK van 1988 Ⓒ ANP/HH

Twee dagen voor de EK-wedstrijd tussen Nederland en Ierland in Gelsenkirchen nodigde Frank Stapleton mij uit om in de tuin van het hotel, waar de Ierse ploeg verbleef, ’gezellig’ langs te komen. Alle journalisten die het EK volgden mochten tenslotte naar binnen bij de Ieren. „Jack is great for everyone”, zei de spits van Ajax en Ierland.