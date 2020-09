’Barcelona en Liverpool onderhandelen over Wijnaldum’

De gesprekken tussen beide clubs zouden al in een vergevorderd stadium zijn. De transfersom zou vijftien tot twintig miljoen euro moeten gaan bedragen.

Wijnaldum is volgens Sport zelf al akkoord met Barça over een contract voor drie seizoenen, met een optie voor nog een vierde jaar.

Met het oog op het vertrek van Ivan Rakitic (Sevilla) en Arturo Vidal (ver met Internazionale) kan FC Barcelona een nieuwe speler voor op het middenveld naast Frenkie de Jong goed gebruiken.

Georginio Wijnaldum overlegt met Ronald Koeman tijdens een interland van Oranje. Ⓒ HH/ANP

De interesse van Koeman in Wijnaldum is logisch te verklaren. De oud-speler van PSV en Feyenoord groeide de afgelopen jaren met zijn inzicht, werklust en loopvermogen uit tot een onmisbare schakel bij zowel het Nederlands elftal als Liverpool.

In het seizoen 2018/2019 was Wijnaldum in de Champions League de plaaggeest van Barcelona. Met twee goals op Anfield Road hielp hij Liverpool aan een 4-0 overwinning en een plek in de finale. Met de zege werd de 3-0 zeperd in Camp Nou namelijk tenietgedaan. In de eindstrijd won Liverpool van Tottenham Hotspur.

Georginio Wijnaldum hielp Liverpool in 2018/2019 met twee goals langs FC Barcelona. Ⓒ Reuters

The Reds denken aan Thiago Alcantara van Bayern München als opvolger van Wijnaldum. De Spanjaard, geboren in Italië en opgegroeid in Brazilië, komt uit de jeugdopleiding van FC Barcelona en speelde honderd wedstrijden voor de Catalanen.