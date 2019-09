Babel zeilt ’met bootje over nieuwe golf’

„Dit bootje zeilt ook nog aardig mee op de golf”, lachte de 32-jarige aanvaller. „Hoe ik dat doe? Gewoon goed op mijn lichaam letten en fit blijven. Ik wil zo graag nog een eindronde spelen. In 2008 raakte ik geblesseerd aan een enkel en in 2010 kreeg ik geen speeltijd. Daarna ben ik lang niet opgeroepen.”

„Misschien ben ik wel te veel teamspeler geweest”, zei Babel. „Aanvallers moeten egoïstisch zijn en voor eigen kansen gaan. Ja, het heeft me gefrustreerd dat ik tussen 2011 en 2017 niet ben opgeroepen. Dat was tussen mijn 24e en 30e ofzo. Dat moeten je beste jaren eigenlijk zijn. Ik ben nu wel heel blij dat ik erkenning krijg. Ik ben ook gelukkig dat ik hier in Estland met twee doelpunten belangrijk kon zijn.”

Van Dijk

Kopkans voor Virgil van Dijk, maar de aanvoerder van Oranje trof geen doel. Ⓒ BSR Agency

Aanvoerder Virgil van Dijk keek na de royale zege in en tegen Estland (0-4) met een voldaan gevoel terug op de korte interlandperiode, die vrijdag begon met een prachtige overwinning in Hamburg tegen aartsrivaal Duitsland (2-4).

„We hebben het heel goed gedaan met twee overwinningen, maar we zijn er nog niet. De volgende twee EK-kwalificatiewedstrijden willen we ook winnen”, doelde de verdediger van Oranje op de komende duels met Noord-Ierland en Wit-Rusland in oktober.

Van Dijk gaf bij de NOS toe dat Nederland het in de eerste helft (0-1) bij vlagen nog wat moeilijk had met Estland. „We wisten dat ze veel zouden inzakken en dat we geduldig moesten zijn. We moesten bovendien hun counter eruit halen. Dat lukte vrij aardig, al hadden we in de eerste helft nog wel wat meer druk kunnen zetten.”

Het verval bij Estland na de rust kwam voor Van Dijk niet onverwacht. „Geen ploeg kon dit verzet volhouden. We wisselden beter van kant naar kant, kregen daardoor meer kansen en konden daardoor ook meer tot scoren komen. Nee, ik vond het geen vervelende avond.”

Frenkie de Jong

Exact een jaar na zijn eerste basisplaats bij het Nederlands elftal won Frenkie de Jong met het Nederlands elftal bij Estland: 0-4. „Er is veel gebeurd sinds die wedstrijd tegen Frankrijk”, lachte de middenvelder. „Ja, af en toe besef ik dat wel.”

De Jong reikte het afgelopen seizoen met Ajax tot de halve finale van de Champions League en verloor met Oranje de finale om winst van de eerste editie van de Nations League. Vorige week nog werd hij verkozen tot beste middenvelder van Europa. Dat gebeurde nadat hij voor minimaal 75 miljoen euro naar FC Barcelona was vertrokken.

„Het gaat allemaal heel snel”, zei De Jong. „Maar ik ben vooral blij dat we ook hier van Estland hebben gewonnen. Je moet dat wel even doen. Het lijkt soms zo makkelijk voor de buitenwereld maar dat is het niet altijd. We hebben met Oranje grote stappen gezet het afgelopen jaar. Ik denk dat wij nog veel meer kunnen. Maar laten we ons nu eerst voor het EK plaatsen. Dan mogen we daarna op de eindronde laten zien waartoe we in staat zijn.”

Memphis Depay

Met een doelpunt (0-3) en twee assists, bij de 0-2 van Ryan Babel en de 0-4 van Georginio Wijnaldum, vierde Memphis Depay zijn vijftigste interland voor het Nederlands elftal. „Natuurlijk wilde ik graag een stempel drukken”, zei de jubilaris na het duel met Estland (0-4). „Het is toch wel een mijlpaal die ik heb bereikt. Ik ben daar erg trots op. Het ging best moeizaam. Maar uiteindelijk ben ik toch wel belangrijk geweest.”

„In de eerste helft had ik het lastig”, zei Depay die nu in vijftig interlands zeventien keer heeft gescoord. „Misschien wilde ik wel te graag. De ruimtes waren ook klein. Als spits moest ik diep blijven. Maar soms gaat het kriebelen en dan wil je de bal voelen. Dan wil je gaan zwerven. Het belangrijkste is dat we na Duitsland ook hier hebben gewonnen. Wij zijn er nog niet. Maar volgens mij zijn we aardig op weg.”