Noa Lang: ’Mensen komen naar stadion voor jongens als ik’

De voormalig speler van Ajax, die in de Feyenoord-opleiding speelde, is na Club Brugge aan een stap omhoog toe. In het Belgische Het Laatse Nieuws kijkt hij vast terug op zijn tijd in België waarbij bescheidenheid geen rol speelt. „Ik heb het Belgisch voetbal heet gemaakt. Zo denk ik oprecht. Kinderen van zes à zeven jaar kennen Club Brugge nu. In Nederland kijkt men ineens naar jullie competitie. Dat was voor ik bij Club speelde niet zo”, aldus Lang. „Geloof mij nou maar: België gaat mij missen als ik weg ben. Ik heb jullie voetbal kleur gegeven.”

„Volgend seizoen gaan jullie bidden dat er een Noa Lang rondloopt in België, die dan ook nog eens zo goed kan voetballen. Alleen.... die ga je bijna niet vinden. Nee, serieus, met Nusa staat mijn opvolger eigenlijk al klaar. Ik zeg soms tegen hem voor de grap: ’Jij bent de enige die na mij nummer 10 mag dragen.’ Want ik weet niet of anderen dat gaan aankunnen. Ze hebben grote schoenen te vullen.”

Noa Lang tijdens de training van het Nederlands elftal. Ⓒ ANP

Lang: „Ik ben een entertainer. Mensen komen naar het stadion voor jongens als ik. En die vinger op mijn mond is een beetje mijn kenmerk geworden. Omdat ik weet hoeveel dat met mensen doet. Ik geniet bovendien wel van die sensatie.”

Lang flirt met een topclub. „Een die Champions League speelt en de top aantikt. Ik ben 22 en heb alle tijd. Naar Real Madrid hoef ik niet meteen te gaan, die stap is ontiegelijk groot. Ik wil eerst elders goed presteren om dan als een grote jongen bij de absolute wereldtop te tekenen. Daar ga ik geraken, daar ben ik van overtuigd. Ik kan niet ontkennen dat Milan interesse heeft.”