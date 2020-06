Luuk de Jong blijft met Sevilla verder knoeien

De gelijkmaker viel pas in de 83e minuut en kwam op naam van Lucas Ocampos, die een strafschop benutte. Valladolid was door een treffer van Kiko in de 25e minuut op voorsprong gekomen. Bij de thuisploeg werd aanvaller Luuk de Jong in de rust gewisseld.

Door het nieuwe puntenverlies bleef Sevilla hangen op de vierde plek, die nog recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Champions League. Nummer 5 Getafe komt met winst maandag in de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad op twee punten van Sevilla.