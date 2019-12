Ten Hag: ’Nee, hoor, vorig jaar nog’

De Ajax-trainer corrigeerde een verslaggeefster van FOX Sports, toen zij stelde dat de Amsterdammers het al jaren lastig hebben in Enschede.

„Van oudsher was dit duel een topper in de Eredivise en vaak ook een lastige uitwedstrijd voor Ajax. Geloof jij in die statistieken?”, vroeg de reporter.

Bekijk ook: Ziyech gewoon in de basis bij Ajax

„Volgens mij heeft FC Twente niet zo vaak van Ajax gewonnen, hoor”, reageerde Ten Hag een tikkeltje gepikeerd. De verslaggeefster counterde vervolgens terecht dat het al lang geleden is dat de Amsterdammers op bezoek bij de tukkers wonnen.

Ten Hag, die als speler over drie periodes verspreid in totaal negen seizoen uitkwam voor FC Twente, zag dat echter anders. „Nou, vorig jaar nog, hoor (in de Eerste Divisie, red.). Jong Ajax: 5-2.”

Dat Ajax 1 in 2013 voor het laatst zegevierde in Enschede, vond Ten Hag naar eigen zeggen niet zo relevant. „Dat zegt me niks. Het gaat om vandaag. We moeten voorbereid zijn en vanaf de start bij de les zijn. Anders heb je een probleem.”

Klik hier en volg het duel tussen FC Twente en Ajax op de voet.

FC Twente-trainer Gonzalo Garcia Garcia en Ajax-coach Erik ten Hag overleggen. Ⓒ ANP Sport