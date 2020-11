Ook corona bij FC Twente: Menig positief

Bij Queensy Menig is het coronavirus vastgesteld. Hij heeft geen klachten, maar is wel direct in isolatie gegaan. Bron- en contactonderzoek hebben uitgewezen dat Godfried Roemeratoe in de directe omgeving van Menig is geweest en daarom in quarantaine moet.

Beide spelers zullen de wedstrijd tegen PSV van komende zondag naar alle waarschijnlijkheid aan zich voorbij moeten laten gaan. FC Twente was met SC Heerenveen de enige club in de Eredivisie waar zich nog geen positieve coronagevallen hadden voorgedaan.

