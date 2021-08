Nadine Visser loopt Nederlands record 100 horden: ’Aangename verrassing’

Visser pakte in Parijs bovendien een zeer verdienstelijke tweede plaats. Nadine Visser had na een geslaagd indoorseizoen, waarin ze haar Europese indoortitel op de 60 meter horden prolongeerde deze zomer een moeizame seizoenstart. In mei liep de 26-jarige hordespecialiste een hamstringsblessure op, waardoor ze pas in juli daadwerkelijk aan wedstrijden toe kwam. Haar vijfde plaats in de olympische finale stemde niet tot tevredenheid, vertelde ze toen na afloop.

„Ik had dit vandaag niet helemaal verwacht”, vertelt Visser. „Na mijn 100 meter en 4x100 meter races van Lausanne van donderdag voelde ik mij stijf en had wat pijntjes. Tegelijkertijd heb ik daardoor ontspannen gelopen en dat leidt tot deze aangename verrassing.” Visser liep (met teveel rugwind) onder frisse omstandigheden in Lausanne een formidabele 11.11 op de 100 meter zonder horden. „Vandaag was het overigens nog geen perfecte race. Ik ben daarom blij dat ik nog wat wedstrijden te gaan heb.” Vrijdag aanstaande loopt Visser nog in Brussel en daarna de finale van de Diamond League in Zürich. „En daarna nog in Berlijn en Bellinzona, dus wie weet kan ik daar ook nog een 100 meter vlak lopen.” Visser nam direct na de Spelen een aantal dagen rust. „Ik was enorm vermoeid, zowel lichamelijk als mentaal en heb tijd genomen om mijzelf weer op te laden.”

Ook haar coach Bart Bennema is vanzelfsprekend tevreden met haar record, maar constateert wel dat ze door haar blessure eerder dit seizoen achter de feiten aan liep. „Dit record had vóór de Spelen gemoeten, dan had ze in Tokio op het podium kunnen eindigen. Haar blessure maakte helaas het verschil.”

Femke Bol Ⓒ HH/ANP

Uitstapje Femke Bol naar 400 meter vlak

De andere Nederlandse in Parijs, Femke Bol kwam in pas haar derde 400 meter dit seizoen tot 50.59, slechts een fractie boven haar eigen Nederlands record van 50.37 van juni dit jaar. Ze hield zich evenwel met een vierde plaats uitstekend staande tussen het 400 meter geweld waaronder de zilveren en bronzen medaillewinnaressen Paulino en Felix.

Haar coach Laurent Meuwly was tevreden met de prestatie van Bol. „Zeker vergeleken met de andere loopsters in haar race. Het is bovendien moeilijk in twee dagen tijd om te schakelen van de horden naar een race zonder hindernissen, dat zag je donderdag in Lausanne ook aan olympisch kampioen Karsten Warholm, die zonder horden nauwelijks sneller liep dan mét horden. Bovendien zijn twee snelle races in drie dagen kort de Olympische Spelen geen sinecure. Femke finishte sterk en bleef kort achter beide olympische medaillewinnaressen.”

Finale Diamond League in zicht

Vrijdag 3 september volgt de Memorial Van Damme in Brussel, waarna op woensdag 8 en donderdag 9 september de finale van de Diamond League wordt gehouden tijdens de Weltklasse in Zürich, waar de eindprijzen worden verdeeld. Bol voert het klassement op de 400 meter horden aan en is zeker van een finaleplaats, en ook Visser die nog start in Brussel kan Zürich niet meer ontgaan.