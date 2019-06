Zeer opvallende naamswijziging Spaanse club

„We zijn een professionele voetbalclub in de vierde divisie en we zijn geboren om de stemmen te verenigen van miljoenen volgers van de platte aarde-beweging en al die mensen die op zoek zijn naar antwoorden”, luidt het statement van Poves.

Hij vervolgt: „Voetbal is de meest populaire sport en heeft wereldwijd de meeste impact, dus het creëren van een club gewijd aan deze beweging is de beste manier om dit op een constante manier in de media te krijgen.”

Flat Earth Society

Volgens de president is Flat Earth FC de eerste club die geassocieerd wordt met ’een oorzaak en een idee’. „En zonder een specifieke locatie te hebben. Professionele clubs zijn niet onderworpen aan een land, maar ook aan een stad”, aldus een cryptische Poves.

„Flat Earth FC is de eerste voetbalclub waarvan de aanhangers verenigd zijn door het belangrijkste en dat is een idee.”

Bij de Flat Earth Society geloven de leden dat de aarde plat is. Ze achten ’alle bewijs van het tegendeel’ - zoals satellietfoto’s van de aarde als een bol - verzinsels van een’ ronde aardse-samenzwering ’georkestreerd door de NASA en andere overheidsinstanties.